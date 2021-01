Dal sito ufficiale della Juventus: "SEMPRE OLTRE GLI OTTAVI La Juventus ha superato il turno agli ottavi di finale di Coppa Italia in ciascuna delle ultime 14 stagioni in cui ha partecipato a questo turno; l’ultima eliminazione per i bianconeri a questo punto della competizione risale all’edizione 2004/05 per mano dell’Atalanta.



IL GENOA IN COPPA Il Genoa è stato eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia in tutte le ultime 12 stagioni in cui ha preso parte a questa fase della competizione: l’ultima volta che i liguri hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale fu nel 1991/92, con l’eliminazione del Pisa.



NO DI TESTA La Juventus è l’unica squadra a non avere ancora subito gol di testa nei cinque maggiori campionati europei 2020/21



QUARTO D'ORA BIANCONERO La Juventus è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15’ di gioco (13/35) in questo campionato, mentre solo Crotone e Parma (uno entrambi) ne hanno realizzati meno del Genoa (due) in questo frangente.



PERCENTUALI... La Juventus vanta l’89% di passaggi riusciti e il 59.7% di possesso palla medio: record in entrambi i casi in questa Serie A.



PRECEDENTI A TORINO La Juventus è imbattuta da 20 gare casalinghe contro il Genoa in tutte le competizioni (16V, 4N); l’ultimo successo ligure sul campo dei bianconeri risale a gennaio 1991 in Serie A con Luigi Maifredi sulla panchina dei piemontesi e Osvaldo Bagnoli su quella del Grifone.



20 PARTITE IN GOL La Juventus ha segnato in tutte le ultime 20 partite casalinghe contro il Genoa, contando tutte le competizioni: si tratta della miglior striscia per i bianconeri contro i rossoblù dal 1963 – in quel caso i piemontesi non trovarono la rete alla 21ª sfida e un gol in questo match significherebbe striscia record.



IN COPPA, IN CASA Dopo aver perso la prima gara casalinga contro il Genoa in Coppa Italia, nel 1939, la Juventus ha vinto tutte le successive cinque, mantenendo anche la porta inviolata nelle ultime due.



BALLARDINI E LA JUVE Solo una vittoria in 14 sfide per Ballardini contro la Juventus, contando tutte le competizioni: l’attuale tecnico rossoblù ha ottenuto quattro pareggi e nove sconfitte contro i bianconeri.



2XLEO Due gol per Leonardo Bonucci contro il Genoa, in tutte le competizioni, entrambi con la Juventus: uno nell'aprile 2017 e uno nell'ottobre 2019".