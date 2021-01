Ventiquattro convocati da parte del Genoa: domani sera, la sfida di Coppa Italia contro la Juventus di Andrea Pirlo. Assenti due ex come Perin e Sturaro, a loro si aggiungono le defezioni di Behrami e Zappacosta. Ecco l'elenco completo dei calciatori a disposizione per la sfida di Coppa.



Badelj, Bani, Caso, Criscito, Czyborra, Destro, Dumbravanu, Eyango, Ghiglione, Goldaniga, Lerager, Males, Marchetti, Masiello, Melegoni, Paleari, Parigini, Pjaca, Radovanovic, Rovella, Scamacca, Shomurodov, Zajc, Zima.