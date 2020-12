Come racconta La Gazzetta dello Sport, Juve e Genoa potrebbero non fermarsi all'affare Rovella. Per il quotidiano, infatti, nel mirino ci sono anche altri talenti del vivaio juventino. A partire dal difensore rumeno Dragusin, che ha già debuttato in prima squadra, ma anche i centrocampisti Peeters e Di Pardo. "Questi ultimi due figurano nella rosa dell’under 23 bianconera, ma sono da mesi in rampa di lancio e hanno un futuro assicurato. Ecco perché la Juve e il Genoa stanno riflettendo sui contorni economici di questa complessa operazione che tende a valorizzare i migliori prodotti del settore giovanile", si legge sul giornale.