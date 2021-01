La Juventus, nonostante i numerosi prestiti, crede fermamente in Luca Pellegrini. Lo dimostra il rinnovo di contratto, prolungato dal 2023 al 2025, anche se il suo immediato futuro parla ancora di prestito, forse lontano dal Genoa. Perché con l’addio di Maran, anche l’avventura del terzino bianconero può giungere al capolinea. Per questo la Juve sta ragionando ad un nuovo prestito, e al contempo il Genoa ha messo nel mirino un altro terzino della Juve. Come riporta Calciomercato.com, l’ultima idea di mercato è Gianluca Frabotta, lanciato in prima squadra da Andrea Pirlo.