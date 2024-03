Juve-Genoa: la reazione dei tifosi allo 0-0

Fischi, cori di protesta, rumore. Èall'Allianz Stadium, dove anche oggi lanon è riuscita ad andare oltre il pareggio. 0-0 il risultato finale contro unnon irresistibile, che comunque ha meritato il punto con cui torna a casa dalla 29^ giornata di Serie A. Il pubblico di casa, chiaramente, non poteva apprezzare quanto in visto in campo.E dopo essersi diviso già all'intervallo, con la Curva che si è rivolta al resto dei tifosi con un emblematico "Pubblico di m...." , al fischio finale è esplosa la "protesta", con la stessa Nord che non ha esitato a cantare "Fuori i cog.....!". E la squadra? I giocatori bianconeri, per tutta risposta, hanno applaudito in direzione dei propri sostenitori, per poi però lasciare il terreno di gioco dopo pochi istanti, senza soffermarsi sul campo.