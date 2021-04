A gennaio è stato il tormentone del mercato invernale bianconero. Gianluca Scamacca è stato corteggiato a lungo dalla Juventus lo scorso gennaio, senza però trovare la quadra con il Sassuolo, proprietario del cartellino, che chiedeva un riscatto obbligatorio al termine del prestito offerto dagli uomini di mercato della Vecchia Signora. In questa stagione sta stupendo al Genoa e, come riporta La Stampa, la partita di domani offrirà una nuova opportunità a Fabio Paratici per tornare ad osservare da vicino il centravanti azzurro.