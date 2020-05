Tuttosport fa il punto degli affari in ballo tra Juventus e Genoa, club spesso e volentieri coinvolti in trattative e operazioni in sinergia. La situazione che riguarda Perin è chiara: il portiere è passato a gennaio in prestito secco al Grifone, che è già ala lavoro per un eventuale prolungamento tenendo conto della volontà del giocatore e della sua voglia di tornare in Nazionale. Scenario limpido come quello relativo al futuro di Romero. A fine stagione scadrà il prestito al Genoa e tornerà alla Juventus: difficile che possa rimare visto i nomi e la completezza della retroguardia bianconera, per questo può essere utilizzato come pedina di scambio sul mercato.