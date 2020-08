15









Neanche il tempo di rimettere piede alla Continassa che è già l’ora di ripartire. È fatta tra Juventus e Genoa per il passaggio di Mattia Perin in rossoblu, mercoledì sono in programma le visite mediche. Alla fine è stato il Grifone a spuntarla per il portiere lanciato proprio a Marassi sotto la guida di Gasperini, che voleva portarlo all’Atalanta in attesa di capire i tempi di recupero di Gollini. Perin si trasferirà alla corte di Maran probabilmente con la stessa formula con cui ha giocato al Genoa negli ultimi sei mesi, ovvero in prestito secco.