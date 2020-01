Romero-Juve, arrivederci a quando? Non ora. Dopo aver preso El Cuti e lasciato in prestito al Genoa, i bianconeri potrebbero girarlo all'Atalanta sempre in prestito secco per la prossima stagione come parziale contropartita nell'affare Kulusevski. La Juve infatti si sarebbe impegnata verbalmente con i nerazzurri per girare Romero. A rivelare lo scenario è Repubblica.