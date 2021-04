Juventus-Genoa sarà una partita importante per le sorti della classifica. Per i bianconeri l’occasione di guadagnare punti preziosi per un piazzamento nella zona Champions League, per il Grifone l’opportunità di ottenere una vittoria di prestigio e confermare i buoni risultati sotto la gestione Ballardini. Il tecnico rossoblù deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione, soprattutto in attacco, dove attualmente Scamacca – corteggiato dalla Juventus nel mercato invernale – è in vantaggio su Shomurodov per affiancare Destro.