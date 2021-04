Da Calciomercato.com una storia del 1906 con la Juventus protagonista:

"Il girone finale del campionato 1906 è un torneo nel torneo che vedrà numerosi colpi di scena, tra partite rinviate per neve, altre buttate in rissa e altre non giocate per...asserita inutilità! Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Il fatto è che le tre protagoniste sono il meglio che il giovane football italiano può offrire: il Genoa alla ricerca del suo 7° sigillo, i bianconeri per la riconferma da campioni in carica e il Milan in netta ascesa e già campione d'Italia nel 1901. Il 18 marzo 1906 al Velodromo Umberto I di Torino è in programma Juventus-Genoa, parte del cui incasso è previsto vada destinato alle vittime dell'incidente minerario di Courriéres di una settimana prima. L'incontro è da subito combattuto ma è verso la fine del primo tempo che si accendono gli animi. In una veloce azione il Genoa si porta nell'area juventina dove ne nasce un furibondo batti e ribatti sino a quando Durante, il portiere bianconero, riesce a respingere il pallone. I genoani esultano sicuri che il pallone abbia già oltrepassato la linea di porta, juventini e arbitro sono di diverso avviso. Si va così al riposo sul pareggio, ma ad inizio ripresa la Juventus riesce a portarsi in vantaggio. Pochi minuti e l'arbitro fischia un calcio di rigore per il Genoa, che Bugnion si fa parare da Durante. Trascorre una manciata di minuti e Durante torna protagonista, questa volta parando un secondo calcio di rigore tirato da Mayer. Gli animi, sia dentro che fuori dal campo, si riaccendono e quando il genoano Goetzlof colpisce con un calcio alla schiena lo juventino Diment il pubblico reagisce con violenza, uno spettatore invade il campo, nasce un parapiglia tra spettatori e giocatori tale da costringere Meazza – l'arbitro di quell'incontro – a sospendere il gioco, quando mancano circa 10 minuti al 90°. Eh, l'arbitro. Visti i calci e i cazzotti che stanno volando in campo, l'arbitro fischia la sospensione e se ne va a gambe levate, tanto che neppure una volta che il clima sarà tornato sereno sarà disponibile e l'incontro non verrà ripreso. I giocatori della Juventus sono in campo, il Genoa vi torna solo “un istante per dichiarare che si ritira, salvo denunciare reclamo alla Federazione”. L'incontro tra Juventus e Genoa non verrà più ripreso e passerà alla storia per essere la prima partita del campionato italiano di calcio a non essere portata a termine. La Federazione deciderà di non assegnare la vittoria a tavolino alla Juventus, decretando di giocarla nuovamente a Milano, in campo neutro, anche questa una “prima volta” del nostro campionato".