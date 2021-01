Davide Ballardini ha stupito tutti in Juventus-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia attualmente in corso nei tempi supplementari. L'allenatore rossoblù infatti ha portato all'estremo il principio del non esaurire le sostituzioni entro il 90' quando c'è la possibilità di andare ai tempi supplementari. Ballardini infatti non ha proprio effettuato cambi fino al triplice fischio dell'arbitro! Il primo cambio è stato quello al 97' nel quale ha tolto il giovane difensore Dumbravanu per inserire l'altrettanto giovane attaccante Males. Una scelta che ha pagato nei tempi regolamentari ma che ha pagato dazio con la stanchezza palesata nell'extra-time.