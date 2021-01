2









Nicolò Rovella dal Genoa alla Juve: affare ormai fatto. Il mercato invernale è iniziato con il botto per la Juve, che vede questa operazione ormai a un passo, nonostante ci siano ancora dettagli da limare. Già fissato un appuntamento che salvo imprevisti potrà permettere ai due club di trovare l'accordo definitivo: lunedì. Da lì via verso la chiusura e forse anche l'ok per le visite mediche di rito a breve termine. Poi Rovella diventerà un giocatore della Juve, anche se resterà in prestito al Genoa per sei o diciotto mesi. I GIOVANI – La trattativa si chiuderà con una valutazione compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, cifre alte per un giocatore in scadenza a giugno 2021, ma giustificata dalla grande concorrenza (QUI). Parallelamente, scrive calciomercato.com, si sta lavorando per un'altra operazione che possa portare in rossoblù alcuni dei giovani talenti di casa Juve. Chiesto Gianluca Frabotta, ma per il momento la volontà della società bianconera è quella di inserire il profilo di Manolo Portanova. Non solo, perché per far tornare i conti potrebbero rientrare altri giocatori all'interno di questa operazione, due dei baby maggiormente graditi al Genoa rispondono al nome di Elia Petrelli e Franco Tongya. Asse caldo tra Juve e Genoa, che in ballo quest'anno hanno anche i prestiti secchi di Mattia Perin, Luca Pellegrini e Marko Pjaca.