Non ci sono più parole, trovatemi voi un termine per descrivere questo obbrobrio. Questa non è una partita da Juventus, ormai c'è lo zero assoluto, tanto è vero che per creare un'occasione da gol in casa contro il Genoa abbiamo aspettato 66 minuti. E ancora una volta sono punti persi. Ma John Elkann non si è stufato? Non vede che la squadra peggiora di giorno in giorno? In più, dopo la sosta si andrà ad affrontare la Lazio senza Dusan Vlahovic, uno sciocco. Gli ospiti hanno strameritato questo pareggio, anche perché a Torino ormai tutti sanno di poter fare risultato...



Nel video qui sotto il commento integrale di Marcello Chirico post Juve-Genoa!