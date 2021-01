Radu Dragusin è un difensore di sicuro avvenire e un asset importante per la Juventus del futuro. Non è un caso che Andrea Pirlo l'abbia lanciato ieri dal 1' negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa, e al netto di qualche indecisione sui gol rossoblù ha dato prova di grandi doti difensive, tra chiusure e disimpegni. Oggi il rumeno classe 2002 ha pubblicato su Instagram una sua foto di ieri sera con la quale ha lanciato un messaggio ben preciso: "Non ho niente da dimostrare, ma ho tutto da migliorare"