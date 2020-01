E' bastata una stagione in Primavera adper stregare la Juventus. Per capire come ha ci è riuscito, bisogna fare un passo indietro:. Arrivato in prestito dal Livorno, a fine stagione le due società non sono riuscite a trovare l'accordo per il riscatto e il giocatore è tornato in amaranto.- La Juve però non l'ha mai perso di vista, seguendolo con attenzione nelle due stagioni ad Ascoli in Serie B per poi prenderlo a titolo definitivo pe girarlo al Genoa per la stagione 2018-19 in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della Juve. Durante la stagione scorsa però gli accordi sono cambiati, prolungando il prestito di una stagione (fino alla fine del 2019-20) e trasformando il diritto di riscatto in obbligo.. Situazione simile a quella di Riccardo Orsolini con il Bologna ( QUI i dettagli).- Oggi Favilli è tornato in forma dopo essersi messo alle spalle diversi guai fisici. 12 presenze, un gol e. Nel presente c'è una possibile nuova destinazione per Favilli, ma il futuro del classe '97 può essere di nuovo in bianconero.