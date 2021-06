La Juventus e il Genoa in questo mese di giugno discutono di tanti giocatori, dal prestito di Perin alla situazione di Rovella. Già che ci sono, sostiene primocanale.it, i due club parleranno a breve di un altro giocatore: Radu Dragusin, difensore della Juve Under 23 che si è affacciato in prima squadra durante l'ultima stagione. La società di Preziosi potrebbe infatti essere interessata al prestito del talento rumeno, uno dei profili più futuribili della nuova generazione della Juve. Per Dragusin sarebbe una destinazione di Serie A in cui farsi le ossa.