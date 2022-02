4









In testa c'è sempre lui, Andrea Cambiaso. La Juventus continua a osservare l'esterno del Genoa, classe 2000, che verosimilmente lascerà il club ligure a fine anno. I bianconeri, che dal Grifone ripescheranno anche Rovella (fine prestito) valutano la possibilità di acquistare subito Cambiaso per sostituire Alex Sandro, di fatto in uscita senza rinnovo di contratto.



LA CIFRA - Come racconta Calciomercato.com, c'è stato già un primo contatto tra le parti, con il Genoa che ha richiesto una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro. Per CM, tuttavia, l'assegno da staccare per avere l'esterno può essere anche più importante nel caso in cui il ragazzo dovesse continuare a giocare ad alti livelli così come sta facendo.



IL RETROSCENA - Calciomercato.com racconta anche un retroscena di mercato. Perché Andrea è poi rimasto a Genova a gennaio? Per sua scelta: il giocatore ci teneva a finire la stagione in rossoblù e non si è fatto condizionare dall'interesse delle big che avrebbero voluto strappare almeno un'opzione in vista della prossima stagione. Il Genoa ha resistito così come l'aveva fatto un anno fa quando l'Empoli aveva messo sul piatto 2,5 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo dopo averlo avuto in prestito.