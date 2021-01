Da, da. E' sempre. Anzi: è ancora una volta Juve-Genoa. Sul mercato e in campo presto, molto presto, esattamente mercoledì prossimo per la gara secca degli ottavi di Coppa Italia. Match chiaramente importante per la stagione dei bianconeri, che come sempre proveranno a onorare tutte le competizioni. Lo sguardo però si sposta al mercato: se perpraticamente siamo ai dettagli (percorso inverso per Portanova), suc'è ancora da lavorare. Sul primo, infatti, la Juve ha fatto registrare solo un interessamento; per il secondo c'è un piano in atto. Ma non è ancora arrivato l'okay dal Grifone...