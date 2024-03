Juve-Genoa: la squadra arbitrale

Sarà Antonioil fischietto del match train programma domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium.A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Marco Bresmes ed Eugenio Scarpa, oltre a Marco Di Bello come quarto ufficiale. AlGianluca Aureliano con Marco Guida Avar.Quella del prossimo turno di campionato sarà una sfida tanto delicata quanto importante per i bianconeri, a caccia di una vittoria - e anche di una prestazione convincente - per lasciarsi definitivamente alle spalle una crisi iniziata ormai un mese e mezzo fa con il pareggio contro l'Empoli. Una gara, insomma, da non sbagliare.