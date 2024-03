L’ultimo incrocio fra lae l’arbitro Antonio, designato per dirigere il match di domenica contro il, risale al turno infrasettimanale contro il Lecce valido per la sesta giornata di campionato. Quattro, in totale, icon i bianconeri, che hanno sempre giocato in casa conquistando una vittoria.Fra questi anche uno scontro proprio con il Grifone, nel 2019-2020: la partita, valida per il decimo turno di Serie A, terminò 2 a 1 con gol di Leonardo Bonucci al 36’, Kouame al 41’ e Cristiano Ronaldo al 96’ (su calcio di rigore). In questa sfida si registrarono anche tre giocatori espulsi: Francesco Cassata al 50’ per doppia ammonizione, Adrien Rabiot all’87 (stesso discorso, ma il francese era entrato in campo solo al 61’) e Federico Marchetti, che rimediò un rosso diretto in panchina.