Juventus e Genoa si affronteranno mercoledì sera negli ottavi di finale di Coppa Italia, ma intanto hanno già concluso un affare di mercato per il quale mancano solo l'ufficialità e i dettagli economici. Sì, perché in questo preciso momento al J Medical ci sono Nicolò Rovella e Manolo Portanova, che stanno effettuando le visite mediche necessarie a concludere definitivamente l'operazione di mercato che porterà Rovella dal Genoa alla Juve (sicuramente resterà in Liguria almeno fino a fine stagione) in cambio di Portanova.