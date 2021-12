La Juventus ieri sera ha battuto 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium, in una partita dominata praticamente dall'inizio alla fine, in cui la squadra di Allegri non ha mai rischiato nulla. Buone notizie da Paulo Dybala, ancora in gol, anche se il migliore in campo è stato probabilmente Juan Cuadrado, autore della rete che è valsa il vantaggio.