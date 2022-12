Un gennaio ricco di. E no, non è una guida tv. E', piuttosto, un calendario da tenere bene in mente per non perdersi alcun appuntamento con lache sarà. Perché si decide tanto già nel primo mese del 2023, tra tribunale e campo, poi ancora campo e nuovamente tribunale. La Juve dovrà difendersi su qualsiasi terreno, in particolari in quelli in cui giocare non sarà possibile. Non più.Le vicende societarie, infatti, terranno banco in più ambiti. Si parte il 18 con una nuova assemblea degli azionisti, che eleggerà il CDA, presidente e amministratore delegato. Due giorni dopo? A Roma.