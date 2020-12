4









Un gennaio all’insegna della perfezione, se no addio al decimo scudetto consecutivo. La rincorsa dalla Juventus parte oggi, con la ripresa degli allenamenti alla Continassa dove Pirlo ritroverà la squadra al completo. E non poteva esserci occasione migliore. Perché come scrive Tuttosport, i bianconeri sono attesi da un fitto calendario, 8 partite in 29 giorni, gli unici a sfidare in un mese tre squadre tra le prime sette in classifica. Il punto di partenza? Domenica contro l’Udinese, sesti in classifica e a -10 dalla vetta. IL CALENDARIO - La Juve ha già abituato a ribaltoni clamorosi e tutta la squadra è determinata a lasciarsi alle spalle un finale di 2020 amaro. Se il 2021 partirà con il piede giusto, lo si potrà dire solo con gli scontri diretti che avverranno a Milano, il 6 gennaio contro il Milan e il 17 contro l’Inter. Tre punti che varranno il doppio, sia per la classifica che per l’umore delle squadre. Uscire con sei punti dal doppio scontro milanese significherebbe acquisire certezze e una grossa spinta verso l’alta, che chiaramente deve essere accompagnata a risultati utili contro Sassuolo, Genoa, Bologna e Sampdoria. Ma tutto passerà da San Siro, senza dimenticarsi che il 20 gennaio la Juve si giocherà la Supercoppa contro il Napoli.