La Juventus ha da pensare passo dopo passo a riprendersi in un inizio non perfetto di campionato (come normale, con un allenatore nuovo, anzi nuovissimo). Ma tipico dei grandi club è guardare il lungo termine, quindi facciamo il punto del mese di gennaio 2021 per la Juve.



QUESTO SCRIVE TUTTOSPORT - "Gennaio sarà il mese degli scontri diretti con le milanesi: il 6 con il Milan e il 17 con l'Inter, tutti e due a San Siro, tutti e due alle 20.45. E quelle saranno sfide già molto importanti per definire il duello scudetto. Il 13 potrebbe poi esserci il Napoli (se il tribunale d'appello accogliesse il ricorso dei partenopei) e da qualche parte dovrà trovare spazio anche la Supercoppa Italiana (sempre con il Napoli): dovrebbe disputarsi in Arabia Saudita, ma non c'è ancora una data precisa".