Sì, perché nel momento in cui bisogna rifondare mantenendo i costi, i sogni e i campioni si costruiscono in casa, programmando il futuro con le idee e il talento arrivato dal vivaio. Il presente ha messo la Juve spalle al muro e così in squadra non ci sono incedibili ma tutti sono sacrificabili e sostituibili, anche dai giovani, attingendo a quel patrimonio che si sta sviluppando nel settore giovanile o in prestito. Come scrive il Corriere dello Sport, c'è un capitale tecnico di giovani calciatori nati tutti negli Anni Duemila che, unito ai migliori prospetti della Primavera e a coloro che stanno rientrando dai prestiti, vale una cifra stimata sui 200 milioni e che, potenzialmente, garantisce il futuro. Tra mercato, titolari di oggi, quelli di domani e riserve, ecco chi rientra in questo conteggio.Ad aprire la strada sono stati Miretti (40 presenze) e Fagioli (37 presenze), lanciati in prima squadra da Allegri nel momento di maggiore difficoltà e oggi titolari a tutti gli effetti. Con loro anche Soulé (19 presenze), Iling-Junior (18), Barrenechea (5) e Barbieri (4). Insieme, senza considerare il 2000 Moise Kean, i nati tra il 2001 e il 2003 hanno collezionato nel complesso 123 presenze. E anche il prossimo anno la volontà è di lanciare in prima squadra altri 4-5 ragazzi provenienti dalla Next Gen e magari anche dalla Primavera. Come raccontato nei giorni scorsi, dai prestiti rientreranno Rovella (2001) e Cambiaso (2000), oltre a De Winter (2002), Ranocchia (2001), Aké (2001), Nicolussi Caviglia (2000), e se per i primi tre c'è la possibilità di restare, per gli altri la strada sembra quella di un nuovo prestito.E i nomi dei futuri inserimenti verranno scelti tra quelli già in rampa di lancio, facile che arrivino da chi sarà inserito nel gruppo della prima squadra per la tournée estiva negli Stati Uniti. Con tre classe 2005 sbocciati in Primavera e ora punti fermi della Next Gen in prima fila: il difensore olandese Dan Huijsen (appena blindato fino al 2027), il belga Joseph Nonge (fresco di rinnovo al 2026) e il fantasista tedesco di origine turca Kenan Yildiz. Con loro anche Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2003, e Alessandro Riccio (2002).