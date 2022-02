1









Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna dicono che il centrocampista classe 2004 di proprietà del Barcellona Gavi sarebbe finito nei radar della Juventus. Il giocatore non ancora maggiorenne si è già preso il cuore dei tifosi blaugrana dove vanta già 26 presenze condite da due reti messe a segno. Gavi è cresciuto nel settore giovanile del Real Betis fino al 2015 quando è stato acquistato dal Barcellona.



LA NAZIONALE - A soli 17 anni il giovanissimo Gavi ha ricevuto la sua prima chiamata nella Nazionale maggiore spagnola ed ha debuttato ufficialmente in Nations League a San Siro contro l'Italia il 6 ottobre 2021. È così diventato il più giovane esordiente nella storia della nazionale spagnola.



OFFERTA O CLAUSOLA - Come riferisce El Nacional il giocatore è fortemente nel mirino della Juventus. Il contratto di Gavi con il Barcellona scade nel 2023. La Juventus potrà pagare la clausola rescissoria per il giocatore pari a 50 milioni di euro oppure potrà provare il dialogo con i catalani facendo un'offerta. Definito in patria come il nuovo Xavi ed attualmente allenato proprio dallo spagnolo potrebbe avere un futuro a Torino.