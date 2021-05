Come il mercato ci insegna di volta in volta, tutto è dinamico e niente è scontato. Come il futuro di Rino Gattuso, certamente lontano da Napoli. Sembrava destinato alla Fiorentina, ma avrebbe preso tempo per riflettere sulla destinazione, non convinto totalmente dal progetto di Rocco Commisso. Come riporta Sky Sport, la sua preferenza sarebbe la Lazio: il rinnovo di Simone Inzaghi è in bilico, l’ex Milan ha avuto contatti negli ultimi giorni e gradirebbe la meta biancoceleste, al punto da metterla al primo posto.