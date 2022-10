Il ritorno della difesa a tre, l'abbassamento di Danilo prima e Alex Sandro poi, la decisione su Rugani e una gerarchia ballerina e comunque con pochi sbocchi: che ne sarà di? Dopo aver vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie B, l'ex difensore centrale del Frosinone ora sta faticando a trovare continuità in maglia Juventus. E il mercato di gennaio è più vicino di quanto si pensi.Come racconta Calciomercato.com, Gatti si allena sempre dando il tutto per tutto in campo consapevole che arriverà la sua occasione. Personalità e voglia di sfondare, "dopo i sacrifici per una vita e le sveglie puntate alle 4 di notte non ha paura di niente". Lo sa anche la società, che al momento non prende neanche in considerazione le richieste che arrivano per il ragazzo. Qualche club si è fatto già avanti per gennaio, ma per ora il piano della Juve è quello di tenere Gatti a Torino.