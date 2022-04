Federico Gatti, difensore acquistato dalla Juve a gennaio, è stato scelto come testimonial del torneo Lazio Cup, palcoscenico per giovanissimi talenti internazionali. Ecco il suo commento: "Essere testimonial di un torneo così importante e prestigioso mi rende orgoglioso e sorpreso. Fino a due anni fa giocavo nei dilettanti, adesso mi trovo qui. Voglio dare un consiglio ai giovani e a chi si affaccia al mondo del calcio e dello sport: mi sento di dire di lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi e non sentirsi mai appagati. Colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori di aver pensato a me: mi rende orgoglioso e li ringrazio davvero".