Dopo la vittoria dellacontro ilFedericoha parlato anche ai canali ufficiali del club. Ecco il suo commento: "È un’emozione pazzesca segnare un gol così importante. Ce lo eravamo detti prima della partita che alla fine dovevamo essere primi in classifica. Dispiace per il gol preso, perché secondo me potevamo fare di più, eravamo stanchi, ma sono contento di essermi rifatto subito. Sono tre punti che pesano tantissimo. Giochiamo per vincere sempre, è stata una partita durissima contro una squadra tosta e compatta che l’anno scorso ci ha battuto all’andata e al ritorno. Stasera abbiamo vinto noi. Io vivo per questa squadra e questo gruppo, metto da parte tutto per i miei compagni, questa è la mia seconda famiglia. Il duro lavoro paga sempre, se ripenso all’anno scorso, quando avevo sbagliato sul gol del Monza e poi penso alle emozioni di oggi. Ho capito di dover lavorare ancora più duramente dentro e fuori dal campo".