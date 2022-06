La sua prestazione all'esordio con la Nazionale azzurra ha fatto sgranare gli occhi a tutti. Doti tecniche indiscutibili, voglia e personalità da veterano, Federicoha strappato applausi facendo sorridere anche i tifosi della, che non vedono l'ora di osservarlo in azione con la maglia bianconera. Famoso per la sua lunga "gavetta" nelle serie minori e reduce da un'ottima stagione in B con il, il difensore classe 1998 si candida fin da ora a diventare un elemento fondamentale nella difesa della Signora, che ha appena salutato il capitano Giorgioe sta ancora facendo i conti con i dubbi di Matthijssul rinnovo di contratto, senza dimenticare la carta d'identità di Leonardo. Dopo il CT azzurro Roberto Mancini, Gatti è pronto a conquistare anche Massimiliano. Intanto, molti lo hanno già "incoronato" come erede di Chiellini. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa investitura? Dite la vostra nel sondaggio de ilBianconero.com!