Il serio infortunio di Alex Sandro, costretto a restare fuori per almeno un mese e mezzo, avrebbe potuto creare qualche allarmismo in più se non ci fosse stato. La conferma è arrivata nelle ultime due partite, in cui l'ex Frosinone è stato preferito al brasiliano dando risposte positive, sia a livello tecnico che di personalità. L'infortunio di Alex Sandro apre un nuovo capitolo, che in realtà era già nell'aria. Ovvero quello in cui Gatti diventa un titolare fisso di questa squadra. Alle certezze di formazione, almeno per il prossimo periodo, si dovrà aggiungere lui.Carica i compagni prima di entrare in campo, li incita durante il match, arriva spesso prima degli altri ad esultare dopo i gol e festeggia alla grande al triplice fischio quando i bianconeri vincono.Ovviamente sarebbe inopportuno paragonarli al momento, ma testimonia come Gatti sia diventato in poco tempo uno dei leader emotivi della squadra. Tutto ciò non è passato inosservato alla dirigenza, che è pronta a siglare un nuovo accordo con il giocatore.Intanto, come riferisce calciomercato.com, la scadenza del contratto passerà dal 2026 al 2028. Poi l'ingaggio, che rappresenta un'eccezione in casa Juve. In tempi in cui alla Continassa hanno l'obiettivo di abbassare ulteriormente gli stipendi, allungando magari i contratti dei big, per Gatti ci sarà ovviamente un aumento. Inevitabile visto il percorso intrapreso.Anche per premiare la ferrea volontà del giocatore di rimanere a Torino, nonostante in estate ci siano stati sondaggi concreti dalla Premier, in particolare dall'Everton.