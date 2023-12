Il secondo gol consecutivo per Federico Gatti. L'ha trovato contro il Napoli, dopo quello al Monza, realizzando la terza rete in questo campionato. L'ex Frosinone èe, considerando i cinque grandi campionati, soltanto tre compagni di ruolo contano più reti del bianconero. Si tratta di Alex Grimaldo (7), Jeremie Frimpong (4) e Robin Gosens (4). Ma tra questi, Gatti è l'unico centrale di difesa.Prima di lui, l'ultimo difensore della Juventus che aveva segnato in due partite di fila in Serie A era stato Alex Sandro nel gennaio 2016 mentre l’ultimo italiano era stato Giorgio Chiellini nel periodo tra marzo e aprile 2010 (il primo dei due proprio contro il Napoli).