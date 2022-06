Come racconta Gazzetta, Gatti sarebbe piaciuto a Giampiero Boniperti e non solo per la capigliatura senza fronzoli, ma anche per le parole vecchio stampo pronunciate ieri alla "Domenica Sportiva", il giorno dopo l’apprezzato esordio con la Nazionale: "Non amo i social, fosse per me lo smartphone lo butterei, i telefoni ci portano ad allontanarci dai rapporti e a crearci una vita finta, io preferisco i legami reali. Amo stare con i miei compagni, ho un fortissimo senso del gruppo e mi piace viaggiare. Vorrei andare in America, un giorno lo farò". Ecco, la Juventus ha in calendario una tournée estiva negli Stati Uniti a fine luglio, tra Dallas, Las Vegas e Los Angeles e salvo sorprese clamorose Gatti è destinato a salire su quel volo a stelle e strisce.