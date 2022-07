Tempo di saluti per Federico. Il difensore della, ormai pienamente inserito nella rosa bianconera a disposizione di Massimiliano, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un bel messaggio in onore del, con cui la scorso anno ha giocato in Serie B. Ecco le sue parole."È arrivato il momento dei saluti dopo solo un anno in Ciociaria. Un anno che mi ha dato tanto a livello calcistico e soprattutto a livello umano.Voi tifosi mi avete fatto capire l’amore per questi colori e per questa terra ed io ho solamente cercato di ripagarlo dando tutto me stesso in ogni allenamento, in ogni partita fino all’ultimo giorno che ho vestito questa maglia! Vi porterò per sempre nel cuore.A tutto lo staff, ai magazzinieri, a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, al direttore Angelozzi, a Mister Grosso e ad ogni mio singolo compagno, ci tengo a dire che avrete un posto speciale nel mio cuore.Farò per sempre il tifo per voi".