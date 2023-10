Esempi da seguire



Gattone ha regalato la sua maglia ad Ale Citi pic.twitter.com/yTeoNmURCO — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) October 26, 2023

Un bel momento, quest'oggi, per Alessandro. Il difensore classe 2003 della, infatti, ha ricevuto in regalo una maglia autografata di Federico, fresco di rinnovo con i bianconeri fino al 2028. Un "esempio da seguire", come ha scritto lo stesso club sui social. Guarda la foto qui sotto.