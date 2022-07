Intervenuto ai microfoni di JTV per la prima volta dal suo approdo in bianconero, Federicoha parlato anche delle sue prime settimane alla. Ecco il suo racconto: "Totalmente differente rispetto al passato, sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante”.