E' uno dei pochi in rosa a non aver mai vestito la maglia bianconera: parliamo di Federico Gatti, preso a gennaio dal Frosinone per 10 milioni di euro - anticipata la concorrenza del Torino - e lasciato in prestito in B. Classe '98, potrebbe essere il rinforzo low cost per la difesa di Allegri. Lo riporta Calciomercato.com.