Buona la prima. O almeno: buona la prima impressione.si sta allenando alle dipendenze di, che sembra sempre più colpito dai progressi del difensore ex, con un solo anno di Serie B alle spalle. Gatti era stato acquistato già a gennaio dal club laziale, salvo poi restare altri sei mesi in prestito lì dov'è cresciuto e dove ha comunque trascinato la squadra di Grosso verso un buon piazzamento.Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, ecco, quei mesi sono stati fondamentali per arricchire ulteriormente Gatti, ora pronto a vestire la maglia della Juventus. E a farlo con discreta continuità. Allegri si sta convincendo a puntare forte su di lui, così come ha fatto anche Mancini nell'ultimo raduno della nazionale. Classe '98, il futuro è praticamente dalla sua.Ora va capito come e se cambieranno i piani del mercato della Juventus, in attesa di definire la cessione di De Ligt al Bayern Monaco. Se Gatti darà le giuste rassicurazioni, è possibile che i bianconeri si muovano soltanto per il sostituto eventuale dell'olandese. Altrimenti, occhio al doppio colpo: due giocatori pronti per vestire la maglia Juve, uno dei due anche futuribile.