Ludovico, padre del difensore della Juventus Federico, ha condiviso le sue opinioni con Tuttosport. Ha rivelato che durante l'estate alcuni club inglesi erano interessati al suo figlio, ma lui ha sempre pensato che il calcio della Premier League fosse adatto a Federico. Tuttavia, il giovane difensore ha sempre avuto un desiderio unico: giocare per la Juventus. Ludovico ha elogiato la decisione di suo figlio, sottolineando che Federico non ha mai gradito i trasferimenti imposti, come quando il Torino, all'età di 14 anni, lo cedette all'Alessandria, e successivamente quando l'Alessandria non lo ritenne all'altezza.