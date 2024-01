Nonostante l'erroraccio iniziale Federicoè uscito dall'Allianz Stadium dopocon la certezza di una prestazione complessivamente positiva, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi. Qui sotto tutti i giudizi."Inizia malissimo con un pasticcio mega-galattico sul gol della Salernitana, però non accusa il colpo: coraggio e spinta, mette una buona palla per Chiesa. In attacco c'è".- "Il disastro che origina il gol granata è un errore doppio: tecnico, perché zappa la terra calciando, ma soprattutto concettuale perché nessuno a questi livelli può pensare di osare un passaggio simile nella propria area. Con la speranza che sia stata distrazione e non presunzione. Reagisce bene moralmente".- "Avvio horror con uno svarione stile Sassuolo che regala il vantaggio alla Salernitana. Si scuote accompagnando molto il gioco".