Intervenuto ai microfoni de La Stampa, Federicoha detto la sua anche sullainflitta alla. Ecco le sue parole: "È stato difficile, 15 punti in meno in classifica sono tanti, però la sentenza ci ha compattato ancor di più. La nostra idea è di giocare partita dopo partita e dare ancora di più per arrivare ancora più in alto. Ricorso? Sappiamo che la società fa il massimo per ottenere indietro i punti che abbiamo guadagnato sul campo".