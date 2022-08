Share







di Cristiano Corbo, inviato a Villar Perosa

Federico Gatti ha parlato ai nostri microfoni dopo l'amichevole a Villar Perosa.



VILLAR PEROSA - "Emozione indescrivibile, avrei voluto che durasse di più perchè poi quando sei in campo non vorresti mai uscire. Ma sicuramente è un giorno di festa, anche di ricordo del passato, me lo ricorderò per sempre".



PRIMA STAGIONE - "Sono venuto qui pensando solo a migliorarmi, poi a fine anno voglio trarre il massimo a livello personale e soprattutto di collettivo. Dobbiamo arrivare il più in alto possibile".



LA DIRIGENZA - "Ci hanno chiesto di onorare la maglia e di rispettarla, sia dentro che fuori dal campo ogni giorno: è una società storica, uno dei top club a livello mondiale".



TROFEI - "L'obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, siamo qui e dobbiamo vincere ogni partita".



A LIVELLO PERSONALE - "Mi aspetto di migliorarmi giorno dopo giorno, poi parlerà il campo".



IN AMERICA - "Io do il massimo in ogni allenamento, è stata un'emozione enorme anche solo andare in America e affrontare squadre così blasonate".



ALLEGRI - "Mi chiede di essere me stesso, dare il massimo e migliorare giorno dopo giorno nei dettagli importanti per un difensore. Non devo di certo giudicarlo io, è un grandissimo allenatore e posso solo migliorare con lui".



NEL VIDEO QUI SOTTO TUTTE LE PAROLE DI GATTI