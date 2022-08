? In queste ore, Massimiliano Allegri sarà nella posizione del, la scultura di Rodin, conservata nel museo che porta il suo nome a Parigi. Qualche chilometro più in là, a Torino, i pensieri però fluiranno velocemente, anche perché necessitano di andare a dama, di fornire una risposta: Gatti o Rugani, per sostituireIntanto, le condizioni di Leo: il giocatore sarà valutato oggi e domani. Come racconta Tuttosport, verrà deciso solo dopo se gettarlo nella mischia o portarlo in panchina per preservarlo in ottica Roma. A questo punto, il ballottaggio si apre.In 5 amichevoli precampionato, è sempre stato l'ex difensore del Frosinone a sostituire Bonucci, mentre Rugani ha preso il posto di Gleison Bremer. L'ex Frosinone sembra in leggero vantaggio, anche per far coppia con il brasiliano ex Toro. Tra le alternative potrebbe esserci anche Danilo, che a quel punto lascerebbe il posto a Mattia De Sciglio. Ipotesi però molto remota.