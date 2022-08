L’assenza dal primo minuto di Bonucci rimescola le carte e apre un duello per la maglia da titolare al fianco di Bremer. Gatti o Rugani, chi giocherà? Il ballottaggio resta, con il classe 1994 favorito stando a quanto emerso dalle parti della Continassa negli ultimi giorni. Ma le sorprese non sono da escludere e Allegri scioglierà la proverbiale riserva solo questa mattina, spiega Tuttosport, ma ieri non si è fatto mancare una battuta: «Vorrà dire che tirerò una monetina: se esce il gatto, allora gioca Gatti. Se gioca Rugani, allora esce il cane...». Rugani in pole, è quanto dice la monetina al momento.