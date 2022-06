Tra i migliori in campo con la maglia della Nazionale. All'esordio assoluto. Una serata da ricordare, quella di ieri, per Federico Gatti, la cui prestazione contro l'Inghilterra gli è valsa l'"incoronazione" di tutti i giornali in edicola oggi. 7 il voto che gli è stato attribuito con voce unanime, con La Gazzetta dello Sport certa nell'indicarne un futuro roseo: "Se gioca sempre così, la Juve e l'Italia hanno trovato il dopo Chiellini. Altro che emozione da deb: personalità da veterano, sicurezza". Concorde anche Tuttosport: "Ci mette il fisico. E gioca senza paura, come se l'emozione non potesse scalfirlo: niente male, davvero". Infine, il giudizio del Corriere dello Sport: "Mancini lo ha fatto esordire prima ancora di Allegri con la Juve. Solo l'impresa, meriterebbe la standing ovation. Il campo, giudice inesorabile, lo premia".