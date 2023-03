Le parole di Federicoa Sky dopo"Era una partita importantissima, ho avuto una grande chance e io cerco di dare il 110% per quanto sia difficile. Sono contento per il passaggio del turno".- "Abbiamo un legame forte anche fuori dal campo, nasce dallo spogliatoio. Se lo meritava, ci era andato vicino e sono contento, lo aiuta a lavorare meglio, con più fiducia. Poi la cosa importante era passare il turno".- "Il salto è enorme, l'anno scorso ero in B ma è una crescita continua, giorno dopo giorno, solo allenandomi con questi campioni cresco. So che è difficile ma devo farmi trovare pronto quando vengo chiamato in causa".- "Ho sbagliato il controllo, dovevo stoppare meglio ma è andata bene così, abbiamo preso il rigore e loro sono rimasti in dieci. Sono contentissimo, avevamo bisogno di passare il turno, è stupendo giocare queste competizioni e dobbiamo farci trovare pronti per la partita durissima con l'Inter".