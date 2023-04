Come racconta Gazzetta,è diventato un potenziale titolare, tra tutti i difensori della rosa è certamente quello che ha maggiore prospettiva. Dopo le prime sbavature di inizio anno, Allegri lo ha responsabilizzato in un segmento di stagione davvero delicato e lui ha risposto sul campo con prestazioni di alto livello. Anche nell’ultimo match di Coppa Italia con l’Inter è stato il migliore il campo: insomma, l’investimento coraggioso del gennaio 2022 comincia a dare i suoi frutti, anche grazie al lavoro svolto per diversi mesi all’interno della Continassa.